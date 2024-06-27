قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية يُنظم ندوة عن مخاطر التحرش وحماية الأطفال

كتب: محمد الأحمدى

نظم اليوم قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ندوة توعوية حول مخاطر التحرش وكيفية حماية الأطفال من أضرارهُ، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

هدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التحرش بأنواعه المختلفة، وكيفية حماية الأطفال من التعرض له، بالإضافة إلى تعليمهم مهارات الدفاع عن النفس.

وغطت الندوة في البداية تعريف التحرش وأنواعه، وكيفية التعامل معه بشكل سليم، مع التركيز على تعليم الأطفال طرق الدفاع عن النفس، كما تم تقديم معلومات حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش، وذلك بقيادة كرستين مراد، اخصائية الدعم النفسي للاجئين بالإبروشية.

وتناول الجزء الثاني من الندوة أفكارًا لأنشطة منزلية بسيطة يمكن للأطفال القيام بها باستخدام مواد متاحة في المنزل، وذلك بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية والتعليمية، بقيادة مصرية سمير، من قسم الرعاية الصحية للاجئين بالإبروشية .



جانب من التدريبات



لاجئين



تدريب اللاجئين بالمركز



جانب من تدريب اللاجئين