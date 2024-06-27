قصور ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بأنشطة ومحاضرات متنوعة بإجازة الصيف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث قدمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للأطفال ضحايا الاعتداء" ألقاها محمد إمام، موضحًا الأطفال وأهميتها فى نفوس أهاليهم، والهدف من الاحتفال بهذا اليوم، ودور المنظمات الدولية فى سن القوانين لحماية هؤلاء الأطفال، واهتمام اليونسكو فى هذا الموضوع، وأهم القرارات التى اتخذتها.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تحقيق الكفاءة الفعالية من خلال استراتيجيات التميز" حاضرتها مريم سمير مشيرة إلى العوامل الرئيسية لتحقيق كفاءة هى العامل البشرى، قد يرتكب الموظفون أخطاء أو يعانون من إرهاق أو يواجهون مشتتات خارجية تؤثر على انتاجيتهم، والتقلبات الاقتصادية واضطرابات سلسلة التوريد والتغييرات التكنولوجية، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "عيد الأضحى دروس وعبر" ألقاها محمد على مسئول بالقصر، موضحًا أن الله جاء بابتلاء واختبار بأن الخليل إبراهيم يذبح ولده إسماعيل، وقصها الله علينا فى القرآن الكريم، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان "ترشيد فى حياتنا وأثره" ألقاها محمد الصادق مشيرا إلى معنى الترشيد واهميته، وطرق الترشيد التى يجب التحلى بها.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "باعتراض"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "فى مقامات المساكين"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "ترتيلة"، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان" الثعلب المكار" أداء نرمين البير، وأعد المركز الحضرى عرض مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "سيد قشطة" سردتها صفاء موسى، وورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "الدجاجة والأرنب" تأليف رمزى خليل سردتها سارة عبد الوهاب، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية بالورق المقوى نفذتها حجاجية خيرى، وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان" هود عليه السلام" تأليف محمد أحمد برانق سردها محمد زين العابدين وتتضمن القصة الحديث عن النبى هود عليه السلام، ودعوة قومه إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام، وأهلك الله قوم هو بريح صرصر عاتية، سخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



دعم الأطفال بأنشطة ومحاضرات متنوعة خلال أجازة الصيف



قصور ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بأنشطة ومحاضرات متنوعة