قتلته وأبلغت الشرطة.. السجن المؤبد لزوجة بتهمة قتل زوجها بسلاح أبيض بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة استئناف قنا، بالسجن المؤبد لسيدة من مدينة قنا بتهمة قتل زوجها بسلاح أبيض.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بتهمة قتل زوجها بسلاح أبيض، واعترفت المتهمة تفصيليا فى تحقيقات النيابة العامة بقتل زوجها المجني عليه ح.م، بسبب أنه لا ينفق عليها ويتعاطي المواد المخدرة، وهي زوجة ثانية له، وتوجد بينهما خلافات مستمرة، وقامت برفع دعوى خلع عليه، وقبل البت فى القضية، كان برفقتها فى المنزل، ونشبت بينهما مشاجرة بالأيدي، قامت على إثرها بطرحه أرضا ونحرته بسكين المطبخ، حتى تأكدت من وفاته، ثم قيدت الجثة ولفتها فى بعض الملابس وضعتها فى جوال وأحكمت غلقه غطت الجوال بملاءة سرير ولما فشلت فى التخلص من الجثة أبلغت الشرطة.



وأصدرت محكمة استئناف قنا حكما بالسجن المؤبد عليها فى التهمة الموجهة لها.