غرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل بمدينة إسنا في الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقى شاب يبلغ من العمر 23 سنة مصرعه غرقا فى نهر النيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بمصرع الشاب "أ. م. أ" 23 سنة غرقا فى نهر النيل بمدينة إسنا، وتمكن رجال المسطحات المائية من انتشال جثمان المتوفى، ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.