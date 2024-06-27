اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 07:08 م
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عمومية مياه سوهاج تناقش وتعتمد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024/ 2025

الخميس، 27 يونيو 2024 06:36 م
عمومية مياه سوهاج تناقش وتعتمد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024/ 2025 جانب من الاجتماع
سوهاج - عمرو خلف

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عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024 / 2025.

 

أووضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الاجتماع تناول ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اتخاذ كافة اجراءات الحوكمة والترشيد والاستغلال الامثل للأصول والحد من المياه غير المحاسب عليها وتحرير مخالفات ضد المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

 

فيما أكد المهندس ممدوح رسلان أن شركة مياه سوهاج حققت خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات منها تقليل فاقد المياه وارتفاع نسبة التحصيل وتنفيذ مشروعات الوصلات المنزلية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 7 مراكز وأن الشركة تسعى الى تحقيق التوازن المالى من خلال تقليل الفاقد وتحصيل مستحقات الشركة.







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