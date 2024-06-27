روس كوسموس تخطط لإطلاق أقمار جديدة لرصد الأرض والقمر

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أعلنت وكالة /روس كوسموس/ الروسية أنها تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية العام الجارى، ستستخدم في رصد الأرض والقمر.



ونقل موقع /روسيا اليوم/ عن ميخائيل خايلوف، نائب مدير قسم المجمعات والأنظمة الفضائية في الوكالة قوله "إن روس كوسموس تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية جديدة قبل نهاية العام الجارى، حيث ستطلق قمرين من نوع /Aist/، وقمرا من نوع /Condor-FKA/، وقمرا متعدد الاستخدامات من نوع /Obzor-R/ ".



وأضاف "قريبا سيتم إرسال القمر رقم 2 من أقمار /Condor-FKA/ إلى القاعدة الفضائية ليتم التحضير لإطلاقه، والعام الجاري أيضا ستطلق /روس كوسموس/ أول قمر من أقمار /Obzor-R/، وكذلك ستطلق قمرين من أقمار /Aist/ الجديدة إلى المدار".



وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قمر /Obzor-R/ سيعمل لصالح وزارة الطوارئ الروسية، وصمم للتصوير في النطاق /X/ في أي وقت من اليوم وبغض النظر عن الظروف الجوية المختلفة.



وستسهم البيانات التي سيقدمها هذا القمر في رسم الخرائط للأرض، ورصد حالات الكوارث الطبيعية، كما سيساعد هذا القمر في الحصول على البيانات المطلوبة لمهمات الإنقاذ، ومهمات الإدارة البيئية، ومهمات البحث عن الثروات الطبيعية.



وأشارت مؤسسة /بروجريس/ الروسية في وقت سابق إلى أن أقمار /Aist-2T/ الروسية الجديدة يمكن الاعتماد عليها لاستشعار الأرض عن بعد، كما صممت لتستخدم في رصد القمر أيضا.