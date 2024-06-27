خلال 24 ساعة.. ضبط 31 بندقية فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط (51) قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن (12 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 43 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (51 متهم "لـ 45 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (10,845 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - 1,170 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (19 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية).