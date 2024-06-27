جمارك مطار شرم الشيخ تضبط 20000 قرص حبوب مخدرة وهلوسة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تمكنت رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي من إحباط محاولة كبرى لتهريب المخدرات أكثر من " 20000 " عشرون ألفٱ من أقراص الإكستازى المخدرة حبوب الهلوسة، كما هو شائع عنها وتحرير محضر ضبط جمركي 6 لسنة 2024 ليصبح ضربة موجعة للتنظيمات الإجرامية التى تهدف إلى تدمير شباب الوطن وذلك برئاسة محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع ومحمد يوسف عبد النبي كبير باحثين مدير جمارك تفتيش الركاب الوردية الاولي بضبط وتحرير محضر جمركي.

وتعد الواقعة هي الأولي من نوعها محاولة تهريب أكثر من 20000 عشرون ألف قرص مخدر إكستازى حبوب الهلوسه ويأتي ذلك مخالفا لقانون مكافحة المخدرات الصادر رقم 182 لسنه 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنه1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

حيث أنه أثناء إنهاء إجراءات التفتيش الجمركية على الركاب القادمين علي الطيران الخاص بشركة بيجاسوس رحلة رقم pc632.



اشتبه هشام أحمد دردير مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أثناء قدوم الرحلة فى راكبة تحمل جنسية أجنبية فطلب منها جواز السفر وبسؤالها عما إذا كانت معها أشياء عليها رسوم جمركية فأجابت بالنفى فطلب منها وضع جميع حقائبها على جهاز الاكس راى X- Ray الفحص بالأشعة المعين عليه محمد علي أبو المعاطي وأيمن أبو الفتوح مأمورى الفحص تحت إشراف محمد توفيق فتلاحظ وجود كثافات عضوية بالحقيبة.



وعليه تم العرض على عمرو محمد مبروك رئيس القسم والمشرف علي الصاله بجمارك مطار شرم الشيخ الدولي والذى قام بتكليف هشام احمد دردير بالتفتيش اليدوى للحقيبة وتبين له وجود فاصل خشبي " قاع " وقام رئيس القسم بخلعه فوجد اكياس مفرغة الهواء أسفل قاع الحقيبة وبداخلها كمية كبيرة من الأقراص المخدره " إكستازى" وتم عرض المضبوطات علي رئيس مكتب مكافحة المخدرات بشرم الشيخ أفاد بأن الاقراص تحتوى علي مواد مخدرة "أقراص الإكستازى المخدرة "، وعليه عرض الأمر علي المدير العام فقرر بتحرير محضر بالواقعة وذلك بعد عرض الأمر علي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

وقام محمد يوسف عبد النبي مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية للجرد والعد بتلك الاقراص المضبوطه التي يشتبه أن تكون مواد مخدرة مكونه من: محمود صبرى بإدارة الأمن جمركي وعمرو نادي طه ومصطفي رسمي وأحمد محمد عادل وأسفرت نتيجة العد عن وجود أكثر من " 20000 عشرون ألف قرص مخدر مختلف الأشكال داخل تلك الأكياس وتم تشكيل لجنة جمركية أخرى لتحريز تلك المضبوطات مكونة من يوسف محمود الشحات وهاني نادى احمد واحمد محمد عبد الحافظ تحت إشراف مصطفي عبد الحميد طه.





ياتى ذلك تنفيذاً لتعليمات وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتورى ورئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء سلمى سالمان بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنها المطارات وإحباط كافة محاولات التهريب.