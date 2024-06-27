جامعة دمياط تعلن استمرار انعقاد الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو

دمياط معتز الشربيني

اعلنت إدارة جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط عن استمرار انعقاد الامتحانات للطلاب يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2027 وفقاً للجداول المعلنة، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها.

وأكدت إدارة الجامعة في بيان لها، أنه يتعين علي أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب في الكليات المعنية الالتزام والانتظام في الحضور يوم الأحد 30 يونيو 2024 والقيام بالمهام الموكولة إليهم، كلا فيما يخصه، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وافق علي اعتبار يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.