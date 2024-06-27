جامعة العريش تعلن بدء تدريب طلابها في مصنع أسمنت بوسط سيناء

العريش - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش عن بدء تنسيق تدريب طلابها في أحد مصانع الأسمنت المعروفة بوسط سيناء، حيث استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي المصنع بحضور الطلاب المرشحين للتدريب.



وأوضح الدكتور حسن الدمرداش أن الهدف من هذا التعاون هو تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل، مع إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم برامج تدريبية لطلاب الجامعة داخل المصنع، وأكد الدمرداش أهمية هذا التعاون في تعزيز مهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم للعمل في مختلف المجالات.



وأضاف أن مسودة البروتوكول تتضمن تدريب طلاب الجامعة بمصنع الأسمنت لفترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد تصل إلى عام للطلاب الخريجين، مع اختيار الطلاب المتميزين للتعيين بعد التخرج، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص جامعة العريش على توفير فرص عمل لطلابها وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل.



من جانبهم، أشار مسؤولو المصنع إلى أن بروتوكول التعاون مع جامعة العريش يُعد خطوة هامة في تعزيز قدرات الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب ويساعد في توفير فرص عمل مجزية لخريجي الجامعة.



وسبق وأعلنت جامعة العريش عن مبادرة شاملة لتأهيل خريجيها لسوق العمل، تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للانخراط بفاعلية في مختلف المجالات المهنية، وذلك انسجامًا مع رؤية مصر 2030.



وكشفت الدكتورة إيمان عبد العال، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، تشمل مجالات التنمية المهنية والاتصال والقيادة.



ومن المقرر تقديم هذه الدورات للطلاب والخريجين خلال فترة الصيف الحالي، بهدف تأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل التي يحتاجها المجتمع.



