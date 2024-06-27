تواريخ مرتبطة بواقعة تعدى شقيق كهربا على الفنان رضا البحراوى.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنح المعادى من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة شقيق اللاعب محمود كهربا و2 أخرين بالتعدى على الفنان رضا البحراوى وتكسير سيارته، وتوجد تواريخ مرتبطة بالواقعة منها:



ـ "11 يونيو 2024"، ويشير ليوم الواقعة.

- "13 يونيو 2024"، ويشير لجلسة تجديد حبس المتهمين.

- "23 يونيو 2024"، ويشير لانعقاد أولى الجلسات.

- "7 يوليو 2024"، ويشير لتاريخ الجلسة الثانية التى ستنظرها الجنح، فى الدعوي.

وكشفت التحريات أن رضا البحراوي كان يحيى حفلًا بإحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق محمود كهربا، وتبين أن سبب المشاجر أنه أثناء دخول شقيق اللاعب لم يلق المطرب رضا البحراوى التحية له أثناء دخوله، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدى.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوى، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادى ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.