تحرير 107 محاضر خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 107 محاضر مخالفة، منها 56 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود ميزان -تصريف وتجميع).

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 47 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من الثمن -منتجات منتهية الصلاحية- منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية -غش تجاري)، بالإضافة إلى تحرير 4 مخالفات في مجال المواد البترولية.

