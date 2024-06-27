تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بشهادات جامعية مزيفة 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة ، حبس المتهم بالنصب على المواطنين بشهادات جامعية مزيفة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بالجيزة قررت في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج شهادات جامعية بمقابل مادى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لبيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه.. وبحوزته "هاتف محمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



