تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى القاهرة

كتب سليم على

قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس المتهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بسبب وجود خلافات بينها بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، استقبال إحدى المستشفيات عاملا بمصنع بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة أدت إلى وفاته، بسبب خلافات مع عامل آخر بذات المصنع، تطورت إلى مشاجرة فقرر الأخير أن ينتقم منه، فتعدى على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته، واقر المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجل عمه.



وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين بارتكاب الواقعة ، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة القتل.



