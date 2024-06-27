اليوم السابع
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تابلت هدية من الإمام الأكبر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357

الخميس، 27 يونيو 2024 02:50 م
تابلت هدية من الإمام الأكبر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357 رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357
كتب لؤى على

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زار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الخميس، لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية المنعقدة بمستشفى 57357، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لهم وتمنياته بالشفاء العاجل والتوفيق والنجاح للجميع.

وقدم لكل طالب منهم جهاز تابلت كهدية من الإمام الأكبر، ليستعينوا به في مذاكرتهم والترفيه عنهم، وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وخلال الزيارة، وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اللجنة المنعقدة بمستشفى 57357، باستثناء طالب من القسم الأدبي من امتحاني اللغتين الإنجليزية والفرنسية تحريريا والاكتفاء بامتحانه شفهيا في ضوء الضوابط المعتمدة في هذا الشأن، مراعاة لعدم قدرته على الكتابة.

كما حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على زيارة المرضى المتواجدين بالمستشفى، مبينا لهم أن هذه المحن تأتي بالمنح الإلهية، وثواب وأجر عظيم، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر للجميع.

من جانبهم أعربت أسر الحالات التي زارها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقديرها لفضيلة الإمام، وحرصه على رفع معنويات ذويهم وطمأنتهم وجبر خواطرهم.

 

الإمام الأكبر يهدى الطلاب الممتحنين بالشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357 تابلت لكل طالب منهم
الطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى57357
 
لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357
لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357






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