تابلت هدية من الإمام الأكبر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357

كتب لؤى على

زار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الخميس، لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية المنعقدة بمستشفى 57357، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لهم وتمنياته بالشفاء العاجل والتوفيق والنجاح للجميع.

وقدم لكل طالب منهم جهاز تابلت كهدية من الإمام الأكبر، ليستعينوا به في مذاكرتهم والترفيه عنهم، وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وخلال الزيارة، وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اللجنة المنعقدة بمستشفى 57357، باستثناء طالب من القسم الأدبي من امتحاني اللغتين الإنجليزية والفرنسية تحريريا والاكتفاء بامتحانه شفهيا في ضوء الضوابط المعتمدة في هذا الشأن، مراعاة لعدم قدرته على الكتابة.

كما حرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على زيارة المرضى المتواجدين بالمستشفى، مبينا لهم أن هذه المحن تأتي بالمنح الإلهية، وثواب وأجر عظيم، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر للجميع.

من جانبهم أعربت أسر الحالات التي زارها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تقديرها لفضيلة الإمام، وحرصه على رفع معنويات ذويهم وطمأنتهم وجبر خواطرهم.



الطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357



جانب من الزيارة



رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى57357