تأجيل محاكمة صاحب محل نسيج تعمد دهس سائق بشبرا الخيمة لـ 2 يوليو

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر علي الفرماوى، تأجيل محاكمة صاحب محل نسيج، لاتهامه بدهس سائق وقتله، بعد تصادم سيارتيهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل لإحضار المتهم من محبسه، وسماع المرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18949 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4085 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي أ س"، 48 سنة، صاخب محل نسيج، مقيم ميت نماث دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل محفوظ السيد شحاته الحلفاوي، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر تصادم مركبة المتهم والمجني عليه، وما أن حاول المجني عليه ردعه عن الفرار حتى حمله بمقدمة سيارته مندفعاً بها فأسقطه وأرضاً ودهسه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.