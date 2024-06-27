بيع غلاف كتاب هارى بوتر بـ 1.9 مليون دولار فى مزاد بنيويورك.. صور

كتبت نهال أبو السعود

بيعت لوحة مائية لكتاب هاري بوتر وحجر الفلاسفة فى مزاد أقامته دار سوثبيز فى نيويورك امس، محققة رقما قياسيا، حيث تم بيع العمل الفنى لغلاف الكتاب الأول فى سلسلة الكاتبة جى كى رولينج 1.9 مليون دولار ما يعادل 1.5 مليون جنيه إسترلينى.

وفقا لصحيفة الجارديان، قال التاجر إنها "أغلى قطعة من هارى بوتر تم بيعها فى مزاد على الإطلاق"، حيث كان يعتقد أن نسخة الطبعة الأولى من هارى بوتر وحجر الفلاسفة هى أعلى سعر تم تسجيله لقطعة من السلسة حيث بيعت مقابل 421000 دولار فى دار هيريتيج للمزادات فى دالاس فى ديسمبر 2021.



هارى بوتر



غلاف هارى بوتر

تم بيع الرسم التوضيحي لتوماس تايلور، والذى ظهر في الطبعة الأولى من الرواية في عام 1997، بعد معركة رباعية بين المزايدين استمرت ما يقرب من 10 دقائق.

وقد تم تقدير سعرها بما يتراوح بين 400 ألف إلى 600 ألف دولار، وهو ما تدعيه دار سوثبيز بأنه "أعلى تقدير مسبق تم وضعه على الإطلاق لعمل متعلق بهاري بوتر".

وتم عرض اللوحة المائية لأول مرة في مزاد عام 2001 في دار سوثيز بلندن، عندما تم نشر أول أربعة كتب فقط في السلسلة.

في ذلك الوقت، تم تقدير تصوير الساحر الناشئ، بشعره الداكن ونظارته المستديرة وندبة البرق، في طريقه إلى هوجورتس بالقطار، بما يتراوح بين 20 ألفًا إلى 25 ألف جنيه إسترليني قبل بيعها بمبلغ 85750 جنيهًا إسترلينيًا.

حصل تايلور، الذي كتب سلسلة الأطفال Eerie-on-Sea، على أول مهمة احترافية له مع هاري بوتر في سن 23 عامًا. بعد أن طلب منه الناشر باري كانينجهام في بلومزبري رسم الشخصية، استغرق تايلور يومين لإكمال الرسم التوضيحي، واستخدم ألوان مائية مركزة على ورق مائي مضغوط على البارد ورسم الخطوط العريضة بقلم أسود وكان تايلور من أوائل من قرأوا المخطوطة.