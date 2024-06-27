بكين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبى شركات صينية فى قائمة عقوباته

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين استيائها الشديد ومعارضتها القوية إزاء الخطوة التى اتخذها الاتحاد الأوروبى حديثا بإدراج شركات صينية فى قائمة عقوباته بسبب تورطها المزعوم مع روسيا.

وحث المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبى على التوقف دون قيد أو شرط عن إدراج الشركات الصينية في قائمة العقوبات، مضيفا أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، كما لفت إلى تعارض هذه الخطوة مع التوافق الذي توصل إليه قادة الصين والاتحاد الأوروبي، ما يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث أنه على الرغم من المعارضة المتكررة من جانب الصين، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية في الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، مضيفا أن "هذه عقوبات أحادية وتجسد ولاية قضائية طويلة الذراع وأنها تفتقر إلى الأساس في القانون الدولي وغير مخول بها من قبل مجلس الأمن الدولي".