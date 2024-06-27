انسحاب مرشحين محافظين من السباق الرئاسى فى إيران قبيل بدء الاقتراع

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

انسحب اثنان من المرشحين الذين ينتمون للمعسكر المحافظ فى إيران، من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة غدا، الجمعة 28 يونيو، لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذى لقى مصرعه فى 19 مايو الماضى.

وبادر المرشح المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، بالانسحاب وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "حفاظاً على وحدة قوى الثورة واستجابة لطلب المجلس الأعلى لإجماع قوى الثورة وبعض العلماء، فقد انسحبت من مواصلة المسار.. أرجو أن يتفق أخوتي الـ 3 الآخرون أيضاً في الوقت المتبقي حتى تتقوى جبهة الثورة".

كما انسحب رئيس بلدية طهران المتشدد، علي رضا زاكاني من التنافس الانتخابي ودعا مرشحى التيار المحافظ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف الاتحاد لضمان الفوز على الاصلاحيين ومنع تشكل حكومة روحاني الثالثة.

ومن المتوقع أن تتوالى الانسحابات فى الساعات الأخيرة اليوم قبيل نهاية الصمت الانتخابى.

ويخوض الانتخابات الرئاسية فى إيران 4 مرشحين السباق الرئاسى وهم : سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولي تقليدي)، مصطفى بور محمدى (محسود على التيار المعتدل)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).

ويتوجه غد غدا الجمعة 28يونيو، نحو 60 مليون ناخب إيرانى لصناديق الاقتراع لإختيار رئيسًا جدديا للبلاد، وتتزامن عملية الاقتراع فى خارج إيران فى 138 مكتبًا تمثيليًا لجمهورية إيران الإسلامية.

وبحسب اللجنة الانتخابية : 10 ساعات هي مدة التصويت، أما تحديد التمديد فهو من مسؤولية وزير الداخلية الايرانية، وهناك 58.640 فرعًا في جميع أنحاء البلاد جاهزة للتصويت.

وفى الخارج أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الأساسية لإجراء الانتخابات ورصد الدوائر الانتخابية من أجل تصويت المواطنين المقيمين في خارج البلاد.

وخصصت السفارة الإيرانية في لندن، باعتبارها أكبر مركز للاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية في أوروبا، 10 مراكز اقتراع في بريطانيا، منها 5 في لندن و5 في مانشستر وبرمنغهام ونيوكاسل وجلاسكو (اسكتلندا) وكارديف (ويلز).

وأعلنت السفارة أن مراكز الاقتراع ستبدأ عملية جمع أصوات الرعايا الإيرانيين بدءا من صباح يوم الجمعة وتستمر هذه العملية لمدة 10 ساعات، وفي حالة تمديد التصويت سيتم الإعلان عن ذلك.

وإذا لم يحصل المرشحون على الأغلبية المطلقة من الأصوات في المرحلة الأولى، ينتقل الانتخاب إلى المرحلة الثانية وينتقل الشخصان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات إلى المرحلة الثانية، وتقام المرحلة الثانية يوم 5 يوليو عام 2024. ويمكن لمن ولدوا قبل 29 يونيو عام 2006 المشاركة في الانتخابات.



