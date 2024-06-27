المشدد 3 سنوات لشخص ابتز فتاة وهددها بنشر صور خاصة بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات، لشخص لتهديده فتاة بنشر صور ومحادثات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقيامه بسرقة هاتفها المحمول بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 305 لسنة 2024 جنايات قسم ثاني العبور، والمقيدة برقم 21 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "تامر.ج ر.ع"، 43 سنة، مقيم الحي التاسع العبور القليوبية، لأنه في تاريخ سابق عن تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة ثاني العبور محافظة القليوبية هدد المجني عليها "ايمان.ع.ع.ا" بإفشاء أمور مخدشة للشرف بأن قمت بمحادثتها وأرسلت إليها العديد من الرسائل النصية عبر التواصل الاجتماعي "تطبيق محادثات الفيس بوك، وهددها بنشر صور ومحادثات لها وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف المجني عليها بأمر وهو الحصول على مبلغ مالي خمسة آلاف جنيه، فاستجابت لأمره إلا أنه استمر في تهديدها على النحو الوارد بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها بغير رضاها، بأن نقل الصور الخاصة بها في مكان خاص بواسطة جهاز من الأجهزة على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أن المتهم أنشأ حسابا خاصا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لها دون موافقتها، كما أنه سرق الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها حال قيامها بتسليمه له لإجراء مكالمة هاتفية تحت بصرها ورقابتها، فقام بالاستيلاء عليه دون رضاها.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم عقب أن تمكن من الاستيلاء علي الهاتف الخاص بالمجني عليها دخل عمدا، وبقى بدون وجه حق على الهاتف المحمول خاصه المجني عليها والمحظور عليه الدخول عليه، كما اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو موجود على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها من محادثات وصور خاصة بها.