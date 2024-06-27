اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 01:03 م
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الكنيسة تشارك فى احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات

الخميس، 27 يونيو 2024 12:37 م
الكنيسة تشارك فى احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات فى السلام
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، أمس، فى الاحتفالية التى أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.


وشمل الحفل الذى نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة، فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصرى قبل وأثناء وبعد الثورة.


وشهدت الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بمحافظة القاهرة، وتسلّم نيافة الأنبا مكسيموس درع  الهيئة من رئيسها الدكتور ضياء رشوان.

مشاركة الكنيسة
مشاركة الكنيسة

 

مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات
مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا مكسيموس

محافظه القاهره

الهيئه العامه للاستعلامات



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