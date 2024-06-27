القناة الـ 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ تحريك قوات للشمال استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله

أ ش أ

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تحريك قوات إلى الشمال، مشيرة إلى أنه بينما تحاول إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع لبنان، يسمح لمواطنيها بالعودة إلى بيوتهم التي نزحوا منها من المناطق الشمالية، يجهز المستويان السياسي والعسكري لخيار آخر، وهو "الحرب".

وأضافت، أن القيادة الشمالية تستقبل المقاتلين القادمين من الجبهة الجنوبية (غزة)، وتعقد تدريبات مُكثفة تتضمن التحضير لـ "أصعب السيناريوهات والقتال في منطقة مُتشابكة وجبلية وسكنية".

ونسبت القناة لمسؤول كبير في الجيش: "إسرائيل ستكون بحاجة إلى حركة افتتاحية قوية جدًا".

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوخ، خلال زيارته للمناطق الشمالية التي تتصاعد فيها الاشتباكات مع "حزب الله" إنه يتعين على العالم بألا يتفاجأ إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وأمس انتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشمال للوقوف على مناورة تشكيل "رأس الحربة".

وقال نتنياهو: "إن تدريبات اللواء مثيرة للإعجاب للغاية، في القدرات وفي التعبئة وفي الوقوف وكذلك التنفيذ".

وتابع نتنياهو في تعليقه على التدريب "إنهم مصممون ومتمسكون بمهمة الدفاع عن إسرائيل" على حد قوله.

وقبل أسبوع أعلن الجيش الإسرائيلي، الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان، مع إعطاء تعليمات باستمرار الاستعداد للحرب.