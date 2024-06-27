الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة مع استمرار الصراع، مشيرة إلى أن أى تدهور قد يدفع إلى مستويات كارثية من الجوع، موضحة أن نحو نصف مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكامل السكان يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائى الحاد.

من جانبه .. قال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن "هناك 500 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم في المرحلة الخامسة التي لا يتلقون وجبة واحدة في اليوم بشكل منتظم وتكون لى مدار الأسبوع وهي بداية مرحلة المجاعة الحادة".

وأوضح الواعر، أن المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائى تمثل مرحلة الكارثة الإنسانية يكون فيها انعدام توفر الطعام للبيت بمعدل وجبة واحدة لكل 10 أيام في الشهر ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المجاعة، لافتا إلى أن المنظمة وفرت 1500 طن من العلف الحيواني؛ لإنقاذ 30 ألف حيوان لتوفير الحليب واللحوم والدواجن والأكل داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يتمكنوا إلا من إرسال 500 طن من الـ 1500 طن بسبب إغلاق معبر رفح نتيجة سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعبر.

وأكد الممثل الإقليمي للفاو، أن المساعدات متوفر لكن المشكلة في طريقة إدخالها إلى القطاع، وحتى إذا وصلت إلى غزة هناك صعوبة في توزيعها على السكان بشكل عام نتيجة نقص عمال الإغاثة وتدهور البنية التحتية داخل القطاع.