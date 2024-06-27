اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الصينية: الحكومة فى بوليفيا قادرة على حفظ السلام والاستقرار بالبلاد

الخميس، 27 يونيو 2024 05:11 م
الخارجية الصينية: الحكومة فى بوليفيا قادرة على حفظ السلام والاستقرار بالبلاد ماو نينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الصين ماو نينج ،اليوم /الخميس/ عن اعتقاده بأن الحكومة البوليفية قادرة على الحفاظ على السلام والاستقرار، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى شهدتها الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية مؤخرا.


وقال ماو - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الصين تابعت تقارير وقوع عمل عسكرى غير نظامى فى بوليفيا، معربا عن أمل بلاده فى تحقيق السلام والاستقرار بهذه الدولة التى وصفها ب"الصديق الجيد" لبكين.


وكانت بوليفيا قد شهدت أمس (الأربعاء) محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس لويس آرسى نفذها قائد الجيش السابق خوان خوسيه زونيجا الذى تم اعتقاله فيما بعد.







الصين

بوليفيا

انقلاب

دولة بوليفيا

أين تقع بوليفيا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة