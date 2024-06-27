الجريدة الرسيمة تنشر قرار رفع اسم نانسي مصطفى من قوائم الإرهاب

كتب - أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة أول درجة (الدائرة الأولى جنوب)، الصادر بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة؛ برفع اسم نانسي مصطفى كمال عبد الرحمن مصطفى الجلاد، من قائمة الإرهابيين في قضية النيابة العامة رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 قرارات رفع إدراج.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب وحسين زهران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور وكيل النيابة أحمد عرفة، وحضور معتز مدحت محمد - أمين السر.