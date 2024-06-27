الثانوية العامة 2024.. اختبر مهاراتك فى أقوى أسئلة الفيزياء

كتب - محمد عبد الرحمن

يقدم "اليوم السابع" خدمة مميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، من نماذج لشكل أسئلة امتحان مادة الفيزياء، إذ يستعد طلاب وطالبات الشعبة العلمية لأداء امتحان المادة السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2024، وذلك ثالث أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ويختبر الطلاب من خلال التدريبات والأسئلة مهاراتهم في الحل قبل أداء امتحان آخر العام، إذ يشمل امتحان مادة الفيزياء، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.









ويقدم "اليوم السابع" عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم