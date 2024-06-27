البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع فى بوليفيا وتدعو للهدوء

واشنطن (أ ش أ)

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع فى بوليفيا، وتدعو إلى الهدوء.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربى، وفقا لقناة الحرة الفضائية اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تتابع الوضع في بوليفيا من كثب وتدعو إلى الهدوء".

وكان الرئيس البوليفى لويس آرسي ، دعا - في وقت سابق - مواطنيه إلى "التعبئة ضد الانقلاب" الذي يقوده قائد الجيش.

وقال آرسي - في رسالة تلفزيونية - "نحتاج من الشعب البوليفي تنظيم نفسه والتعبئة ضد الانقلاب ولصالح الديمقراطية"، مضيفا "لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى".

وفي السياق ذاته .. كتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة أكس: "تدين إسبانيا بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا .. نرسل دعمنا وتضامننا إلى الحكومة البوليفية وشعبها وندعو إلى احترام الديمقراطية وحكم القانون".

وكانت الشرطة البوليفية أوقفت قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيجا، بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.