الإمارات تغلق طرح سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام

أ ش أ

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الأربعاء، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%؛ مما يمثل هامشا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.



واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليار دولار ليعادل الاكتتاب أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، ما يعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقال وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات محمد بن هادي الحسيني إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم، لافتا إلى أن الإمارات حققت نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين.



وأوضح أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.



وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و34% للمستثمرين الأمريكيين، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7% للمستثمرين الأوروبيين، و3% للمستثمرين الآسيويين.



وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز؛ بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.