الأمم المتحدة: 557 ألف امرأة بقطاع غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي

كتب محمد شرقاوى

قالت الأمم المتحدة إن 557 ألف امرأة بقطاع غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي، والوضع مقلق بالنسبة إلى الأمهات والنساء البالغات اللاتي يواجهن صعوبات في الحصول على الطعام بقطاع غزة.

وأضافت الأمم المتحدة خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تقيد وصول النساء إلى الخدمات وتعرض صحتهن وأمنهن الغذائي للخطر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

