الأقصر تستضيف حفل ختام المسابقة الأدبية الكبرى وتكريم الفائزين بجائزة اتحاد كتاب مصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات ختام الموسم الثانى للمسابقة الأدبية الكبرى وتكريم الفائزين بجائزة اتحاد كتاب مصر، والتي شارك فيها أكثر من 150 أديب من جميع أقاليم مصر المختلفة، حيث قدموا أعمالاً إبداعية متنوعة ما بين القصيدة والموال والقصة القصيرة والمسرح والرواية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى تلاها كلمة المهندس محمد على العديسى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والذي رحب بها بكافة الحضور والضيوف، وكلمات ترحيب كلاً من أعضاء لجنة التحكيم وفقرات شعرية متنوعة لعدد من الأعضاء المشاركين والفائزين بالمسابقة، بالإضافة إلى فقرات فنية غنائية، قامت بها أعضاء الفرقة الموسيقية بقصر ثقافة الأقصر.

وفي هذا الصدد صرح محمد على عبد العزيز العديسي راعي الاحتفالية في مقر إدارة التعليم المدنى التابع لشباب ورياضة الطود، إنه تم تنظيم فعاليات الحفل الختامي للمسابقة الأدبية الكبرى، إيماناً منهم بمواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأقلام، للمشاركة فى إثراء الحركة الثقافية وتزويدها بالدماء الجديدة والواعدة،

ويضيف محمد العديسي، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنظيم الفعالية في مدينة الطود بالتعاون مع النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر فرع الأقصر، وذلك للاحتفال بختام المسابقة الأدبية الكبرى لهذا العام 2024، والتى كانت على مستوى الجمهورية تحت عنوان (القدس عروس عروبتنا) وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث شارك فيها أكثر من 150 أديب من جميع أقاليم مصر المختلفة، والذين قدموا أعمالاً إبداعية رائعة تنوعت ما بين القصيدة الفصحى بجميع أشكالها والعامية والموال والقصة القصيرة والمسرح والرواية.

وفى ختام الاحتفالية تم تسليم كل فائز قيمة الجائزة ونسخة من كتاب المسابقة ودرع التكريم، وجاءت قائمة أسماء الفائزين كما يلي:- (فاز بالمركز الأول مناصفة كل من الشاعر الحسن عبد الشافي وحمدي حسين - فاز المركز الثاني مناصفة كل من عمرو عادل الرديني ومحمد عبد الهادي - فاز بالمركز الثالث مناصفة بين كلاً من أحمد أبو دياب وشادية حفظي وعبير محمود مبارك).