الأرصاد: انكسار الموجة الحارة السبت والأحد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال يومى السبت والأحد المقبلين، بمعدل أعلى من درجتين إلى 3 درجات، حيث ستتراوح الدرجات العظمى بالقاهرة الكبرى بين 36 إلى 37 درجة مئوية، وسيصاحب ذلك امتداد لمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، موضحه أن ذلك سيساعد في الشعور بنسب أقل من الرطوبة وانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأضافت في تصريحات خاصة، "سيشهد الطقس خلال يومى السبت والأحد المقبلين نشاط للرياح يساعد في الشعور بانخفاض في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية عن درجات الأسبوع الحالي، ورغم ذلك الانخفاض ستظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تعاود الأجواء الحارة وارتفاع في قيم درجات الحرارة خلال يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين، بمعدل من درجة إلى درجتين، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30، كما تشهد المحافظات ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.