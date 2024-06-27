استطلاع نيويورك تايمز: ترامب يحظى بدعم من حزبه أكثر من بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس جو بايدن لا يزال يواجه شكوكا عميقة للغاية بين الديمقراطيين، أكثر مما يواجهه منافسه دونالد ترامب بين الجمهوريين، حتى بعد إدانة الأخير بـ 34 اتهاما الشهر الماضى، وذلك وفقا لاستطلاع جديد أجرته الصحيفة وكلية سينا.

وأظهر الاستطلاع الوطنى الذى يأتى عشية إجراء أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن أن الناخبين لديهم استياء واسع من كلا المرشحين، لكن ترامب لديه حتى الآن دعم أقوى من قبل حزبه. وقال 72% من الناخبين ممن قالوا إنهم صوتوا لبايدن قبل أربع سنوات عن رضاهم عن أدائه كرئيس. وقال الناخبون بشكل عام أنهم يثقون الآن بترامب أكثر فى القضايا التي تهم غالبيتهم.

وفى أول استطلاع تجريبه نيويورك تايمز وجامعة سينا منذ إدانة ترامب فى 30 مايو الماضى، قال أكثر من ثلثى الناخبين أن نتيجة القضية الجنائية فى نيويورك لا تشكل فارقا لهم فى التصويت. ولا يزال نحو 90% من الناخبين ينظرون لترامب بشكل إيجابى.

وبين النسبة البسيطة نسبيا التي قالت عن الإدانة تشكل فارقا فى تصويتهم، فإن الجمهوريين قالوا إن النتيجة تجعلهم أكثر ميا لدعم ترامب عن معارضته، بهامش 4 إلى 1.

وفى نفس الوقت، فإن الاستطلاع كشف عن بعض نقاط الضعف لترامب بسبب إدانته، لاسيما بين الناخبين المستقلين الذين قد تكون نتيجة تصويتهم حاسمة فى نوفمبر. وكانت نسبة المستقلين الذين قالوا إن الإدانة تجعلهم أكثر احتمالا لمعارضة ترامب ضعف من قالوا إنها ستجعلهم يدعمونه، ويعقد أغلبية المستقلين أيضا أن المحاكمة عادلة.

وقالت نيويورك تايمز إن نتائج الاستطلاع أظهرت أكبر نسبة لتقدم ترامب بين الناخبين المحتملين فى بـ 48% مقابل 44%. وكان تقدم ترامب بين الناخبين المسجلين أكبر بفارق 6 نقاط.

وذكرت الصحيفة ان نتائج هذا الاستطلاع مختلفة بشكل ملحوظ عن متوسط استطلاعات الرأي الوطنى الجديد الذى أصدرته الصحيفة فى وقت سابق هذا الأسبوع، والذى أظهر تقدم ترامب على بايدن بفارق نقطة واحدة.