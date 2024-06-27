استجواب متهم بإدارة كيان وهمى لمنح أوراق وكارنيهات نقابية مزورة

كتبت أمنية الموجي

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم كارنيهات نقابية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.



وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في منح كارنيهات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الأوراق المزورة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم.



وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على اوراق مزورة وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة" وتحصل منهم على مبالغ مالية.



وألقى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص"، واتخاذه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".

وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على ( 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة - و35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – و4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان غير المرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – و4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – و2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدنى – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.