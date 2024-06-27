ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 37 ألفا و 765 شهيدا

كتب سمير حسنى

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و765 والمصابين 86 ألفا و429 منذ 7 أكتوبر الماضي.

واتهمت الصحة الفلسطينية، جيش الاحتلال بارتكاب 3 مجازر في القطاع أسفرت عن سقوط 47 شهيدا و52 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف بمقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة، مبينة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.

أشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع النمر وكان فيها طاقم طبي عسكري.