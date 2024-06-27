ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.9% بمنتصف التعاملات بتداولات 1.8مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 27748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 34098 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 11991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 6203 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 9001 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2740 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 700 ألف سهم، والثانية 500 ألف سهم، والثالثة 16.5 ألف سهم، والرابعة 5 أسهم، والخامسة 200 ألف سهم.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمطورون العرب القابضة عدد 15 ألف سهم، 562.5 ألف سهم، 5 أسهم، 640.9 ألف سهم، 7.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة العربية لحليج الأقطان 59.9 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 25 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية عدد 2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 89 سهمًا، وباعت إدارة شركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 650.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.



وفي سياق متصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، عن بدء استقبال غازات التغذية، وبدء تشغيل للمصانع.

في سياق آخر أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، وتستهدف قيمة مبيعات 18.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وإجمالي إيرادات 21.4 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات 14.2 مليار جنيه، وربح قبل الضريبة 7.1 مليار جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وبالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

كما أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن اعتماد مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2024/2025 بصافي ربح مستهدف بعد الضريبة بمبلغ 158.3 مليون جنيه، واستثمارات بمبلغ 31 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستهدف للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 116.4 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، موافقة مجلس الإدارة على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية وتحديد سعر شراء أسهم الشطب بمبلغ 20 جنيه للسهم الواحد، ودعوة الجمعية العامة غير العادية في صيغتها النهائية، وشراء أسهم الشطب بسعر الشراء المعدل والاحتفاظ بتلك الأسهم كأسهم خزينة.