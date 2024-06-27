اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إسرائيل تطلق عملية عسكرية فى الشجاعية بزعم وجود رهائن.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 27 يونيو 2024 07:00 م
إسرائيل تطلق عملية عسكرية فى الشجاعية بزعم وجود رهائن.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " إسرائيل تطلق عملية عسكرية فى الشجاعية بزعم وجود رهائن".


اقرأ فى العدد أيضا..

- مؤتمر "المصرى للدراسات" يقتحم أخطر قضايا الأمن القومى المصرى فى القرن الأفريقي.. اللواء الدويرى: تحركات القاهرة مهمة وذات أولوية.. وخالد عكاشة: صراع السودان فرض علينا تحديات استثنائية

- مواجهات نارية فى ثمن نهائى يورو 2024

- بدء تصحيح كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم": لجنة فنية لمراجعة نماذج الإجابة

- تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بنفس قواعد العام الماضى

- 1.4 مليار دولار صادرات السلع الغذائية خلال 3 أشهر

- صرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة مصدرة

- ارتفاع صادرات الحاصالت الزراعية 9.5% لتسجل 4.6 مليون طن

- فنانو مصر جزء من ثورة 30 يونيو.. وقفوا مع الشعب فى لحظة فارقة من عمر الوطن

- رئيس الوزراء يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركى بنظام تكنولوجيا المعلومات

- وزيرة التضامن لغادة والى: مركز إمبابة لعالج الإدمان نموذج استرشادى لدول الشرق الأوسط

- باسل رحمى: 51.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة منذ 10 سنوات

- الهيئات الإعلامية تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع منشآتها

- "الأعلى للإعلام" يطلق خطة إعلامية لتوعية المواطنين بـ "ترشيد الكهرباء"

اليوم السابع غدا
اليوم السابع غدا

 







اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

أخبار عاجلة

دعم فلسطين




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة