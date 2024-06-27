إدانات دولية وإقليمية لمحاولة الانقلاب الفاشلة فى بوليفيا

عواصم عالمية (أ ش أ)

أدان العديد من القادة الدوليين والإقليميين محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس البوليفى "لويس آرسى" التى نفذها قائد الجيش السابق "خوان خوسيه زونيجا".

فمن جانبه، أعرب رئيس تشيلي "جابرييل بوريك" - في منشور عبر منصة إكس نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، دعمه للديمقراطية في بوليفيا وأيضا لحكومة لويس آرسي الشرعية.

وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة البوليفية (لاباز) - في بيان لها على منصة إكس "إنها تراقب الوضع عن كثب"، مؤكدة رفضها أي محاولة للإطاحة بالحكومة المنتخبة وتطالب باحترام النظام الدستوري.

بدوره، أدان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية "لويس ألماجرو" - عبر منصة إكس - عمليات التعبئة للجيش البوليفي.. مشيرا إلى أنه يجب على الجيش الخضوع للسلطة المدنية المنتخبة بشكل شرعي.