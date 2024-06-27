إحالة سائق وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من سيارة بالعمرانية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق توك توك وعاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة 100 ألف جنيه من سيارة بالعمرانية.



فيما قررت النيابة العامه في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على سائق توك توك وعاطل لاتهامهما بسرقة حقيبة من داخل سيارة صاحب شركة بالعمرانية تحوى على 100 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.



وكانت قد رصدت كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية بمنطقة العمرانية لحظة سرقة أحد الأشخاص حقيبة بها 100 ألف جنيه من داخل سيارة.



وتقدم صاحب شركة ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية يحمل رقم 6760 جنح العمرانية بتاريخ 29 مايو 2024 يتهم فيه شخصين بسرقة مبلغ مالى يقدر بـ100 ألف جنيه من سيارته.



وأضاف المبلغ أن المشكو فى حقهما شخصين أحدهم سائق توك توك استوقفه لسؤاله عن عنوان فى محاولة لإلهائه، بينما قام المشكو في حقه الثانى بسرقة حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه من شباك سيارته المجاور له أثناء انشغاله مع سائق التوك توك وفرا هاربين، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة



حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.