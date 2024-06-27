أنجلينا تفقد وزنها بعد خلافها مع براد بيت.. أسباب وعلاج النحافة الزائدة

كتبت فاطمة ياسر

أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بسبب أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بنحافة زائدة، حيث أكد أحد المصادر المقربة من جولى لـ intouch، أن الممثلة التي تبلغ من العمر 49 عامًا، تزن 44.5 كيلو، وأوضحوا أنها لا تأكل عندما تشعر بالتوتر، وهو ما تشعر به في الفترة الأخيرة بسبب مشاكلها مع براد بيت، فى معركة حضانة أطفالهم.



وتعليقا على ذلك أوضح الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينينة في معهد الكبد القومي، أن النحافة هي تعرض الشخص لفقدان الوزن دون الرجوع مرة أخرى، وقد تكون مؤشرا للإصابة بمشكلة صحية.



وأضاف استشاري التغذية الإكلنينكية، أن الشخص الذي يعاني من النحافة يصفه الآخرون بالضعيف والهزيل، والسبب قلة مؤشر كتلة الجسم، كما أن نقص نسبة السوائل والعناصر الغذائية في الجسم تعد من أبرز الأسباب، لافتا أن نقص العناصر الغذائية في الجسم دون تعويضها تتسبب في تعرض الشخص للاكتئاب والتوتر والقلق.

أسباب الإصابة بالنحافة

أضاف، أن الكثيرين يتعرضون للإصابة بالنحافة نتيجة لمشاكل وضغوط نفسية فيرفضون تناول الطعام، وأيضا قد تكون سببا واضحا لمشكلة صحية كامنة، ومنهم التالي:

-فرط نشاط الغدة الدرقية تعرضك للنحافة بالرغم من تناول الطعام.

-الإكتئاب.

-الضغوط النفسية.

-السرطان.

-عوامل وراثية.

-سوء امتصاص الطعام.

مضاعفات الإصابة بالنحافة

وأشار إلي أن النحافة تزيد من فرص الإصابة والتعرض لبعض المضاعفات الصحية، ومنها نقص الفيتامينات والبروتينات، والمعادن المغذية للجسم، وهذا يتسبب في التعرض لضعف الجهاز المناعي، والأنيميا، وهشاشة العظام، وتساقط الشعر، وبهتان البشرة، والشعور بالدوخة، والإرهاق الشديد، وزيادة الشعور بالتوتر والقلق.

نصائح لعلاج النحافة

وقدم استشاري التغذية الإكلينيكية، بعض النصائح المهمة التي تساهم في علاج النحافة، ومنها:

-‌‌ ‌‌اتباع‌‌ ‌‌نمط‌‌ ‌‌غذائي‌‌ ‌‌صحي‌‌ ‌‌ومتوازن.

-تناول‌‌ ‌‌المكملات‌‌ ‌‌الغذائية‌‌ ‌‌الفعالة‌‌ ‌‌في‌‌ ‌‌زيادة‌‌ ‌‌الوزن‌‌ ‌‌وإمداد‌‌ الجسم‌‌ ‌‌بالعناصر‌‌ ‌‌الغذائية‌‌ ‌‌ ‌‌التي‌‌ ‌‌يفقدها‌‌.‌

- تناول‌‌ ‌‌الأطعمة‌‌ ‌‌التي‌‌ ‌‌تحتوي‌‌ ‌‌على‌‌ ‌‌نسبة‌‌ ‌‌عالية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌السعرات‌‌ ‌‌الحرارية‌‌ ‌‌مثل‌‌ ‌‌الكربوهيدرات‌‌ ‌‌والحلويات‌‌ ‌‌والسكريات‌‌.

-اضافة‌‌ ‌‌وجبات‌‌ ‌‌خفيفة‌‌ ‌‌بين‌‌ ‌‌الوجبات‌‌ ‌‌الرئيسية‌‌ ‌‌تحتوي‌‌ ‌‌على‌‌ ‌‌البروتينات‌‌ ‌‌والحبوب‌‌ ‌‌مثل‌‌ ‌‌المكسرات‌‌ ‌‌والفواكه‌‌ ‌‌المجففة‌‌.‌

-الحصول‌‌ ‌‌على‌‌ ‌‌كمية‌‌ ‌‌كافية‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌فيتامين‌‌ ‌‌د‌‌ ‌‌سواء‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌التعرض‌‌ ‌‌لأشعة‌‌ ‌‌الشمس‌‌ ‌‌أو‌‌ ‌‌المكملات‌‌ ‌‌الغذائية‍‍، ‌‌لفعاليته‌‌ ‌‌في‌‌ تحسين‌‌ ‌‌عملية‌‌ ‌‌التمثيل‌‌ ‌‌الغذائي‌‌ ‌‌في‌‌ ‌‌الجسم‌‌.‌

-الابتعاد‌‌ ‌‌عن‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌الضغوطات‌‌ ‌‌النفسية‌‌ ‌‌والعصبية‌‌ ‌‌التي‌‌ ‌‌تزيد‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌شعور‌‌ ‌‌الفرد‌‌ ‌‌بالقلق‌‌ ‌‌والتوتر‍‍، ‌‌وتتسبب‌‌ ‌‌في‌‌ ‌‌التعرض‌‌ للنحافة‌‌.‌

