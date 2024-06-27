آلة كذب متحركة وفاشل فى الجولف.. ترامب يشن هجوما على بايدن قبل المناظرة

كتبت : نهال أبو السعود

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على جو بايدن، حيث قال إن الرئيس الأمريكي يجب أن يشعر بالسعادة لعدم وجود مدققين للحقائق في المناظرة الرئاسية الأولى لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ووصف بايدن انه "آلة كذب".

أطلق ترامب سلسلة من المنشورات عبر موقع تروث سوشيال متهما بايدن بالغش واختلاق القصص والكذب بشكل عام والفشل في لعبة الجولف، كما أطلق ، لقبًا جديدًا لبايدن: "آلة الكذب" بعد أن وصفه مرارًا وتكرارًا بأنه "ملتوي"، وهي إهانة اقتبسها من حملته الانتخابية عام 2016 ضد هيلاري كلينتون.

وكتب ترامب في منشور: "المحتالون يشتكون بصوت عالٍ وبغزارة من عدم وجود مدققين للحقائق خلال المناظرة يوم الخميس. في الواقع، هذا مجرد تضليل - لا يمكن أن يكونوا أكثر سعادة، لأنه لا يوجد أحد متحرر مع الحقيقة مثل جو الملتوي".

وقال المدير السياسي لشبكة CNN، إن الهدف هو السماح للمرشحين بمخاطبة بعضهم البعض، مع توفير الشبكة للتحقق من الحقائق بعد وقوعها إلا أن هذا قد يكون هذا بمثابة ضوء أخضر للمرشحين لتحريف الحقائق للفوز بنقطة دون مواجهة عواقب فورية.

وكتب ترامب عن بايدن: "من عملاء الاستخبارات المزيفة الخمسين، إلى روسيا إلى قصة المغفلين والخاسرين المزيفة التي ابتكرها عن جيشنا الحبيب، إلى الغش في الكلية والقول إنه كان الأول في فصله في كلية الحقوق بينما كان في الواقع الأخير، إلى الادعاء بأنه سار من أجل الحقوق المدنية، وقاد شاحنات، ولديه إعاقة 6.2 (لا يستطيع ضرب كرة الجولف 10 ياردات، لكن هذه تفصيلة بسيطة!، والكثير من الأكاذيب الأخرى، فإن الرجل عبارة عن آلة كاذبة متحركة".

تشير عبارة "عملاء الاستخبارات المزيفة" إلى كبار مسؤولي الاستخبارات الذين انضموا ليقولوا إن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن يحمل علامات عملية روسية.

ويقول ترامب إن بايدن "اخترع" قصة عنه يصف فيها الأشخاص الذين يخدمون في الجيش بالمغفلين والخاسرين، لكنها في الواقع نسبت إلى رئيس موظفي ترامب السابق، الجنرال جون كيلي.

وبالإضافة إلى وصف بايدن بـ "آلة الكذب"، أضاف ترامب، "ربما يجب أن نطلق عليه اسم "جو الكاذب" بالإضافة إلى "المحتال؟".