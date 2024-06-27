"آداب القاهرة" تعلن نتائج امتحانات نهاية العام وتفتح باب التظلمات لمدة أسبوع

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بـ جامعة القاهرة ، الانتهاء من إعلان نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب مرحلة الليسانس وذلك عبر موقع الكلية الإلكترونى، وأصبحت النتيجة متاحة للطلاب للحصول عليها بمجرد الدخول على الموقع وتسجيل الكود ورقم الجلوس.

وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الكلية ستفتح باب التقدم بالتماسات وتظلمات على النتيجة أمام الطلاب عبر موقع الكلية أيضا ولمدة اسبوع، وذلك فى المواد التى يرغب الطالب التقدم بها، على أن يتم مراجعة المواد فى الكنترولات وذلك لمنح كل طالب حقه فى الحصول على الدرجات حال اكتشاف أحقيته فى ذلك.

وأعلنت كليات جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ فى كنترولات الامتحانات وذلك لاتمام أعمال تصحيح المواد التى اداها الطلاب أول بأول، والانتهاء من رصد الدرجات لتجهيز النتيجة واعتمادها وإعلانها للطلاب.