3 قنوات إخبارية وارتقاء بجودة المحتوى.. إنجازات الشركة المتحدة فى وقت قياسى "فيديو"

رامى محيى الدين

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وأقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية)، ⁠يعمل بها أكثر من 130مذيعا ومقدم برامج مصرى، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.



و⁠استطاعت القاهرة الإخبارية، أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية فى وقت قياسى عن طريق (⁠شبكة مراسلين فى 42 دولة - ⁠عدد 3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت) - ⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل، و⁠فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة، ⁠الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقًا للمعايير العالمية.