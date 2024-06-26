3 قنوات إخبارية وارتقاء بجودة المحتوى.. إنجازات الشركة المتحدة فى وقت قياسى "فيديو"

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وأقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية)، يعمل بها أكثر من 130مذيعا ومقدم برامج مصرى، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.
واستطاعت القاهرة الإخبارية، أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية فى وقت قياسى عن طريق (شبكة مراسلين فى 42 دولة - عدد 3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت) - يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل، وفتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة، الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقًا للمعايير العالمية.