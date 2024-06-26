اليوم السابع
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3 قنوات إخبارية وارتقاء بجودة المحتوى.. إنجازات الشركة المتحدة فى وقت قياسى "فيديو"

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:47 م
3 قنوات إخبارية وارتقاء بجودة المحتوى.. إنجازات الشركة المتحدة فى وقت قياسى "فيديو" الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
رامى محيى الدين

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استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وأقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية)، ⁠يعمل بها أكثر من 130مذيعا ومقدم برامج مصرى، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.


و⁠استطاعت القاهرة الإخبارية، أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية فى وقت قياسى عن طريق (⁠شبكة مراسلين فى 42 دولة - ⁠عدد 3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت) - ⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل، و⁠فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة، ⁠الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقًا للمعايير العالمية.







الشركة المتحدة

اكسترا

اكسترا لايف

القاهرة الاخبارية




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