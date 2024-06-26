وزير دفاع إسرائيل منتقدا نتنياهو: الخلافات مع واشنطن تحل بالغرف المغلقة

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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اجتماع عقده مع مُستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، انتقادا غير مُباشر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية التوتر الحاصل بين "واشنطن" و"تل أبيب" نتيجة قيام نتنياهو باتهام إدارة بايدن "علنًا" بعدم توريد مساعدات عسكرية من شأنها أن تمنح إسرائيل "نصرا تاما" في حربها على قطاع غزة.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن جالانت وجه، في تصريح قبل الاجتماع مع سوليفان في واشنطن قبل العودة إلى تل أبيب، الشكر لإدارة بايدن على دعمها لإسرائيل، مشددا على أن الأهداف والغايات في الحرب مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأنه أحيانا يحدث خلاف حول سبل تحقيقها لكن الخلافات تحل في الغرف المغلقة بطريقة مشتركة.



وفور نشر جالانت لتصريحه عبر الفيديو، جدد نتنياهو، حسب وسائل إعلام إسرائيلية وعلى لسان مقربين منه، موقفه الذي أعلن عنه قبل أيام، والمتمثل في أنه عندما لا يتم حل الخلافات مع واشنطن لأسابيع في الغرفة المغلقة، وقتها يحتاج رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى التحدث علنا.



من ناحية أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، إنه على المجتمع الدُّوَليّ ألا يفاجأ إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة مع "حزب الله"، في وقت تتزايد فيه التوقعات بتحول الاشتباكات إلى "حرب شاملة".



وأضاف هرتسوج ، خلال زيارة له هو وزوجته بدأت أمسِ وانتهت اليوم إلى المناطق الشِّمالية قوله: "إنه يذكر جميع الإسرائيليين إن النازحين، الذين تركوا ديارهم، وأولئك الذين عانوا من نيران حزب الله، بأن القيادة الإسرائيلية واعية بالتحديات في المناطق الشِّمالية، وإن الإسرائيليين مُتحدون في هذه المعركة" على حد قوله.



وقضى الرئيس الإسرائيلي وزوجته يومي الزيارة في مدينة "صفد"، وزارا خلال الزيارة مواقع مدنية وعسكرية في شمال إسرائيل.