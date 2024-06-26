اليوم السابع
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وزيرة المرأة الفلسطينية: إسرائيل ترتكب جريمة كبرى بحق الإنسانية فى غزة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 08:22 م
وزيرة المرأة الفلسطينية: إسرائيل ترتكب جريمة كبرى بحق الإنسانية فى غزة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي
أ ش أ

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قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إنسانية كبرى بحق المدنيين في قطاع غزة.


وأوضحت الخليلي - في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال يمارس أبشع أنواع الوحشية ضد النساء والأطفال والرجال بكافة الأعمار، مؤكدة أن إسرائيل مستمرة في سياستها لتدمير الشعب الفلسطيني وتهجيره للقضاء على الدولة الفلسطينية.


وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مسائلة الاحتلال عن الجرائم اليومية ضد الفلسطينيين، واستمراره في انتهاك القوانين الدولية والمواثيق الأممية وهدم المنشآت المدنية في غزة بشكل ممنهج.


وأشارت إلى وجود 50 ألف امرأة حامل تفتقد الرعاية الصحية وتواجه خطر المجاعة جراء العدوان الإسرائيلي، مضيفة أن منع دولة الاحتلال للصليب الأحمر الدولي، من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية "أمر في غاية الخطورة".







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