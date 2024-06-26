وزارة السياحة تكشف حقيقة تصوير كليب عمر كمال وحسن شاكوش داخل قصر البارون

كتب محمد أسعد

بعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو الذي نشره الفنان عمر كمال والفنان حشن شاكوش لأغنيتهما الجديدة، وظهور راقصة تؤدي حركات استعراضية داخل قصر البارون ردت وزارة السياحة والآثار على هذا المقطع في بيان رسمي صادر عنها.

وقالت الوزارة: "ردا على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور فوتوغرافية لتصوير أغنية استعراضية (فيديو كليب) تظهر بخلفيتها الواجهة الرئيسية لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بأن ما تم تداوله هو عار تماماً من الصحة وإنه لم يتم تصوير هذه الأغنية الاستعراضية داخل قصر البارون إمبان وأن الواجهة التي ظهرت بالعمل الاستعراضي كخلفية ليست الواجهة الأصلية للقصر كما أُشيع، وأن شكل الواجهة بالصور مختلف تماماً عن الواجهة الأصلية للقصر، حيث أنها ديكور مقلد لواجهة القصر قام بتصنيعها القائمين على تصوير العمل الاستعراضي وليست الواجهة الأصلية له.

وأضاف أن أي تصوير يتم داخل المواقع الأثرية والمتاحف يكون من خلال تصريح مسبق من القطاع المختص، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأهاب المجلس الأعلى للآثار وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والبلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة.