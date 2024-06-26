وزارة التعليم توضح الحالات والأوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسى

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي والتي تم التأمين عليها لحالات، الفقد - الاستبدال - الإصلاح» التي تم تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتبليغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي العام للتنبيه على أولياء الأمور الراغبين في استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي الحالات الفقد - الاستبدال - الاصلاح والتوجه لمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء من 1 يوليو مع إحضار المستندات الاتية :
وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحالات الفقد:
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.
- صورة لبطاقة الرقم القومي لولى الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة الإقرار استلام التابلت.
- صورة المحضر الشرطة حديث معتمد ومختوم من النيابة.
- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.
- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.
- محتويات الجهاز.
كما أعلنت الوزارة الأوراق المطلوبة لحالات الاستبدال التابلت:
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.
- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.
- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.
- الرسوم الادارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.
- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.
حالات الاصلاح للجهاز اللوحى ( التابلت المدرسي )
أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب
أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة
صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر
حالات الإصلاح
- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.
- صور إيصالات التأمين على التابلت للصف الأول الثانوي.
- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.