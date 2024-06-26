وزارة التعليم توضح الحالات والأوراق المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسى

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي والتي تم التأمين عليها لحالات، الفقد - الاستبدال - الإصلاح» التي تم تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتبليغ الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي العام للتنبيه على أولياء الأمور الراغبين في استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسي الحالات الفقد - الاستبدال - الاصلاح والتوجه لمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدء من 1 يوليو مع إحضار المستندات الاتية :

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لحالات الفقد:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة الإقرار استلام التابلت.

- صورة المحضر الشرطة حديث معتمد ومختوم من النيابة.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الإدارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.

- محتويات الجهاز.

كما أعلنت الوزارة الأوراق المطلوبة لحالات الاستبدال التابلت:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة.

- صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية.

- صورة إيصال تأمين التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

- الرسوم الادارية 1553 ويتم دفعها بالفيزا.

- يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته.

حالات الاصلاح للجهاز اللوحى ( التابلت المدرسي )

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب

أصل شهادة ميلاد للطالب حديثة

صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر

حالات الإصلاح

- أصل تقرير شركة الصيانة معتمدة ومختومة من الشركة.

- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- أصل فاتورة الإصلاح معتمدة ومختومة من الشركة.

- صور إيصالات التأمين على التابلت للصف الأول الثانوي.

- صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي.

