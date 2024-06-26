هيئة التأمينات الاجتماعية تعلن صرف معاشات شهر يوليو 2024 غدا الخميس

كتب مدحت وهبة

وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية خالص التهانى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه.



وأشار عوض إلى أنه تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 على أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيه لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه وأن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصرى.

على جانب آخر حدد قانون التامينات والمعاشات شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، حيث نص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.