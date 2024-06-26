اليوم السابع
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"نحو تثقيف أمنى مجتمعى مستدام".. مؤتمر علمى بمركز بحوث الشرطة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:24 ص
"نحو تثقيف أمنى مجتمعى مستدام".. مؤتمر علمى بمركز بحوث الشرطة جانب من المؤتمر
كتب محمود عبد الراضي

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عقد مركز بحوث الشرطة مؤتمرا علميا بعنوان : "نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام " وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور خبراء واعلاميين.

وتحدث اللواء سمير فرج في مؤتمر بحوث الشرطة عن الصراع العربي الاسرائيلي وجهود مصر في استعادة الأمن، وكيف نجحت مصر في الحفاظ على أمنها لعدة سنوات.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية على أهمية دور رجال الدين في تشكيل الوعي لدى المواطنين، مشددا على أهمية اطفاء نيران التطرف الديني واطفاء نيران التطرف اللاديني المضاد.

وشدد الأزهري على أهمية اعادة احياء شخصية الانسان المصري واعادة تشغيل مصانع الحضارة في عقل الانسان المسلم.


 







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