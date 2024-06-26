مصرع عامل عقب إصابته فى حريق منزل بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 25 سنة مصرعه، على إثر إصابته بحالة إختناق من جراء نشوب حريق بمنزل، مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأبيض والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية، بدائرة مركز شرطة طهطا، تمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل الجثة للمستشفى العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز شرطة طهطا، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد مدير الإدارة، ونتج عن الحريق وفاة عامل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شركة طهطا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأبيض والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو سيد م ا ع 35 سنة مزارع ، ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده

نتج عن الحريق وفاة نجل شقيق مالك المنزل المدعو محمد م م ا ع 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية إثر إصابته " بحالة إختناق " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وأنحصرت التلفيات في إحتراق بعض محتويات المنزل كمية من البوص والأخشاب، وبسؤال مالك المنزل ووالد المتوفي المدعو ممدوح م ا ع 50 سنة عامل أفادا بمضمون ما توصلت إليه التحريات ورجح الأول أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمنزل، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.