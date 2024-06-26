اليوم السابع
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مسائل هامة فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إجاباتها

الأربعاء، 26 يونيو 2024 01:00 ص
مسائل هامة فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إجاباتها طلاب الثانوية العامة
كتبت – مرام محمد

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يؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2024، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك ثالث أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، والتى تستمر حتى 20 يوليو القادم.

 

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة فى منهج مادة الفيزياء، تتضمن أفكارًا لن يخرج عنها امتحان آخر العام، علمًا بأن امتحان مادة الفيزياء يتضمن 46 سؤالًا، منهم سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عنهم فى 3 ساعات.

 

 

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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا، كما يجب على الطالب التركيز جيدًا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.

وأكدت الوزارة على الطلاب ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملا بقلم جاف أزرق، مشيرة إلى أنه يوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها، ومؤكدة أنه غير مسموح تماما بكتابة في كتيب المفاهيم كما يجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هي عند انتهاء الامتحان، مضيفة أن كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير.







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